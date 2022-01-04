شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تناقش انخفاض معدلات الإنتاج السمكى بساحل البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اجتماعين اليوم وغدا، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بهجت، بشأن فرض وزارة الموارد المائية والري شروطاً تعجيزية للموافقة على إقامة مراسي نهرية للإسعاف النهري بمحافظة الأقصر، كما ورد بطلب الإحاطة.

وتناقش أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى رائف، بشأن المطالبة بحفر ثلاث آبار جوفية لاستزراع مساحة 23 فدانًا تابعة للمدرسة الزراعية بقرية العتمانية بمركز البداري محافظة أسيوط، وتناقش طلب أخر مقدم من النائب جمال فؤاد، بشأن المطالبة بإنهاء إجراءات تخصيص وترخيص الأرض اللازمة لإقامة محطة الرفع لمشروع الصرف الصحي بكفر منصور بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية.

وتنظر اللجنة خلال اجتماعها في طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن المطالبة بتشكيل لجنة علمية للتعرف على الأسباب العلمية لمعاناة السواحل المصرية وخاصة ساحل البحر المتوسط من انخفاض معدلات الإنتاج السمكي، وطلب آخر مقدم من النائب رزق راغب، بشأن امتناع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عن إصدار خطابات للشهر العقاري للسير في إجراءات تسجيل الأراضي المباعة بالمزاد العلني بمحافظة الإسكندرية.