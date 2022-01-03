شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب: "كورونا" يتفشى في مبنى الكابيتول الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد مبنى الكابيتول الأمريكي نموا "متفجرا" للإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث تحولت نتائج أكثر من 13% من الأشخاص الذين خضعوا للاختبار إلى نتائج إيجابية خلال فترة 7 أيام، بارتفاع من 1%، حسبما قال كبير أطباء الكونجرس للنواب والعاملين اليوم الاثنين.

وقال الطبيب برايان موناهان في خطاب إلى مكاتب الأعضاء حصلت عليه وكالة بلومبرج للأنباء إن مئات الأشخاص أصيبوا بالفيروس، وحث على القيام بالعمل عن بعد وارتداء الكمامات. وقال مونوهان إن معظم حالات الإصابة في الكابيتول هي إصابات لأشخاص تقلوا اللقاح، إلا أنها لم تسفر عن مضاعفات خطيرة أو نقلهم للمستشفي. وأشار إلى أن معظم الإصابات في الكابيتول كانت بالمتحور أوميكرون.

وأوضح مونوهان أن منطقة واشنطن العاصمة تسجل الآن أكبر عدد من الإصابات مقارنة بعدد الأفراد في الولايات المتحدة.

وأضاف أن "معدلات الإصابات اليومية ستتزايد بدرجة أكبر كثيرا في الأسابيع المقبلة"، مطالبا باتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية.