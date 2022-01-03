شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قوى نووية عالمية تتعهد بمنع انتشار الأسلحة الذرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعهدت خمس قوى نووية عالمية اليوم بمنع انتشار الأسلحة الذرية وتجنب صراع نووي، في بيان مشترك قبل مراجعة مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في وقت لاحق من العام الحالي.

وقالت الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن التابع للامم المتحدة وهي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة في بيانها "نعتقد أنه يجب منع زيادة انتشار هذه الأسلحة، كما لا يمكن كسب حرب نووية، ويجب عدم خوضها إطلاقاً ".

وبحسب الأمم المتحدة، انضم 191 بلداً إلى المعاهدة التي تدعو أحكامها إلى مراجعة عملها كل خمس سنوات.

وأضاف بيان القوى النووية أنه "يتعين على الدول الخمس أن تتخذ البيان المشترك كنقطة انطلاق جديدة، وأن تزيد الثقة المتبادلة، وتعزز التعاون وتؤدي دوراً نشطا في بناء عالم يسوده السلام الدائم والأمن ".