وزيرة الخارجية الألمانية تزور واشنطن الأربعاء

برلين: تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن بعد غد الأربعاء وذلك على خلفية الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الإثنين، أن السياسية المنتمية إلى حزب الخضر ستعقد في أول زيارة لها لأمريكا كوزيرة للخارجية اجتماعاً مع نظيرها الأمريكي انتوني بلينكن بالإضافة إلى شخصيات أخرى.

وسيكون هذا اللقاء هو الثاني الذي يجمع بين بيربوك وبلينكن حيث كان الاثنان قد التقيا بعد وقت قصير من تولي بيربوك مهام منصبها وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في ليفربول في الشهر الماضي.

وذكر المتحدث أن بيربوك بهذه الزيارة إلى واشنطن التي تقوم بها في وقت مبكر للغاية من ممارسة مهام منصبها وبعد وقت قصير من تولي ألمانيا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع مطلع العام، تؤكد الأهمية التي توليها الحكومة الألمانية للعلاقات عبر ضفتي الأطلسي.

وأضاف المتحدث أن المحادثات ستغطي نطاق العلاقات الثنائية بين برلين وواشنطن كما أنها ستتناول على نحو خاص الوضع عند الحدود الأوكرانية بالإضافة إلى بحث سياسة المناخ والدور المشترك لتعزيز الديمقراطيات.

تتهم الولايات المتحدة روسيا منذ أسابيع بحشد قوات في مناطق على الحدود مع أوكرانيا وهناك تخوف من إمكانية زحف القوات الروسية إلى الجمهورية السوفيتية السابقة، وفي المقابل تنفي روسيا صحة هذه الاتهامات.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هبرشترايت أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا لا يمكن حله إلا بالسبل السياسية فقط وليس بالسبل العسكرية.

وقال هبرشترايت إن "ينس بلوتنر مستشار السياسة الخارجية للمستشار الألماني أولاف شولتس سيعقد لقاء خلال هذا الأسبوع بمشاركة نظيره الفرنسي مع مستشار السياسة الخارجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

كما سيعقد بلوتنر ونظيره الفرنسي لقاء مع مستشار السياسة الخارجية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ورفض هبرشترايت تأكيد صحة تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية قال إن "شولتس سيلتقي بوتين في الشهر الجاري" وقال إنه "ليس لديه ما يقوله بخصوص هذا الموضوع في الوقت الراهن".

وقال المتحدث باسم الخارجية إن "ألمانيا ستشارك بممثلين رفيعي المستوى في المشاورات المزمعة في الأسبوع المقبل داخل مجلس حلف شمال الأطلسي (الناتو) روسيا وفي المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ومن المنتظر أن تجري الولايات المتحدة وروسيا محادثات في جنيف يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري، على أن يعقب ذلك جلسة لمجلس الناتو روسيا في الثاني عشر من الشهر الجاري وستكون هذه هي أول جلسة لهذا المجلس منذ عامين ونصف العام، وستكون هناك محادثات داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الثالث عشر من الشهر الجاري.