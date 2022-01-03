هل بات من الضروري إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا؟

03 يناير , 2022 لقاحات كورونا (أ ف ب). قال آلان فيشر المسؤول عن برنامج التطعيم الفرنسي اليوم الاثنين لقناة (بي. إف.إم) إنه سيكون بإمكان فرنسا اتخاذ قرار في فبراير شباط أو مارس آذار بشأن ما إذا كان ينبغي إعطاء جرعة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا أم لا بمجرد جمع مزيد من البيانات العلمية.

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