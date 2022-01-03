انت الان تتابع خبر الدفاع المدني تعلن إخماد حريقين في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان، إنه "تم إخماد حادثين منفصلين الاول اندلع في فرن داخل بناية مكونة من أربعة طوابق في منطقة دور السود بسبب تماس كهربائي داخلي".

وأضافت "اندلع الحادث الثاني بغرفة متخذة مخزن لمعدات عمال النظافة تابعة لأمانة المنصور في منطقة حي العدل بسبب حرق النفايات"، مشيرة الى "إخماد الحادثين بكل مهنية وبوقت قياسي قصير وتحد من توسع النيران وانتشارها إلى البنايات المجاورة وبدون اي اضرار بشرية في كلا الحادثين .

