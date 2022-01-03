شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "لوفيغارو": بوتين يخطط لـطرد الأمريكيين و"الناتو" من شرق أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رأت صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لمراجعة النظام الدولي واستعادة السيطرة على الجمهوريات السوفيتيية السابقة ووضع حد للتمدد الغربي على حدود بلاده.



وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إن ”بوتين الذي يعتبر اختفاء الاتحاد السوفييتي كارثة جيوسياسية يريد مراجعة النظام الدولي بعد انهيار الاتحاد السوفييتي واستعادة موقعه، مهووسًا بفكرة عدوى ديمقراطية وليبرالية قادمة من أوكرانيا والتي يمكن أن تهدد نظامه، حيث اقترح في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على الأمريكيين وحلف شمال الأطلسي عقد مؤتمر (يالطا جديدة) ما من شأنه طردهم من شرق أوروبا“.