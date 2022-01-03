أعرب عن حزنه .. أردوغان يعترف بالأزمة الإقتصادية في تركيا

الشارقة - اميمة ياسر - عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، عنه حزنه لبلوغ التضخم السنوي في بلاده 36.1% عام 2021.

وأكد أردوغان أن حكومته ماضية في طريقها من أجل خفض التضخم إلى خانة الآحاد، حسب رويترز.

وقال: "ارتفاع التضخم يرجع إلى زيادة أسعار السلع العالمية وتراجع الليرة التي فقدت ما يقرب من 44% من قيمتها العام الماضي.

وأوضح أن السلطات ستبحث الزيادات الباهظة في الأسعار وأعلن عن دعم إضافي لأجور الموظفين الحكوميين ومعاشات التقاعد.

وكانت تركيا قد طالبت مؤخرا المصدرين تحويل ربع عائدات التصدير إلى الليرة، في أحدث خطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز احتياطياتها ودعم العملة المحلية.

وصرح البنك المركزي في مرسومه، أنه سيشتري 25% من إجمالي دخل صادرات السلع، طالما أن المصدرين يتلقون مدفوعات بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، بحسب وكالة "بلومبيرغ".

ويهدف الإجراء إلى تعزيز احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية من خلال إجبار الشركات على الاحتفاظ ببعض إيراداتها من المبيعات في الخارج بالعملة المحلية.