انتحار ربة منزل بسبب خلافات عائلية في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أقدمت ربة منزل في العقد الثالث من العمر على الانتحار شنقًا، داخل منزلها بمركز الواسطى شمال بني سويف، بسبب خلافات عائلية.

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، بلاغًا من "إبراهيم.س.ق" بانتحار زوجته "ف ه.ع" 25 عامًا، شنقًا داخل منزلها بقرية زاوية المصلوب التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.