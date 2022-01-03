استدعاء اثنين من أبناء ترامب للشهادة بشأن تلاعب محتمل بالضرائب

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (أ ش أ):

استدعى الادعاء العام في نيويورك، اليوم الاثنين، اثنين من أبناء الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للإدلاء بشهادتيهما في التحقيق بشأن تلاعب محتمل لمنظمة والدهما في قيمة الأصول الخاصة بها لأغراض متعلقة بالضرائب والتأمين.

وتوقعت المدعية العامة للولاية، ليتيشيا جيمس، أن يقدّم كل من إيفانكا ودونالد ترامب جونيور، اليوم، مذكرة لإلغاء قرار استدعائهما، مشيرة إلى أن والدهما يعارض أيضًا قرار سابق باستدعائه للشهادة، حسبما أفادت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية، التي أشارت إلى عمل إيفانكا ودونالد ترامب الابن في منظمة الأعمال الخاصة بالرئيس السابق لفترة طويلة.