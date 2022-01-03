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روسيا: طرحنا على واشنطن صيغة منع السباق النووي في عهد ترامب

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يناير 2022 10:09 مساءً - منذ ساعتين

علما اميركا وروسيا

ذكر رئيس لجنة الشؤون الدولية في “الدوما” الروسي ليونيد سلوتسكي أن موسكو طرحت على واشنطن صيغة لمنع سباق التسلح والحرب النووية منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال: “بيان الصين وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا حول منع سباق التسلح والحرب النووية أمر بالغ الأهمية لتعزيز الاستقرار الاستراتيجي”.

وأضاف: “عرضت روسيا مرارا إعادة تأكيد صيغة “غورباتشوف ريغن” على الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب، لكنها لم تتلق الرد المناسب”.

وتابع: “البيان الموقّع من الدول الخمس النووية مساهمة جادة للغاية في ضمان الأمن الدولي”.

وأعلن الكرملين في وقت سابق عن “تبنى قادة القوى النووية الخمس في مجلس الأمن بيانا مشتركا لمنع الحرب النووية”.

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