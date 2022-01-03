شكرا لقرائتكم خبر عن تساقط الثلوج على ولايات أمريكية بعد تعرضها لعاصفة شتوية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - هبت عاصفة شتوية محملة بثلوج كثيفة ومصحوبة برياح قوية على أجزاء من ولايات جنوب شرق الولايات المتحدة والولايات الوسطى على المحيط الأطلسي اليوم الاثنين، مما استلزم إغلاق المكاتب الاتحادية والمدارس بعد أن أثارت العاصفة مخاوف من تحويل السفر والانتقالات إلى مهمة محفوفة بالمخاطر إضافة لانقطاع الكهرباء

كانت هناك تحذيرات سارية من سوء الأحوال الجوية، من جورجيا إلى نورث وساوث كارولاينا وفرجينيا، وإلى الشمال في واشنطن وفيلادلفيا، التي تساقطت عليها ثلوج تتراوح كثافتها بين 10 و20 سنتيمترا مع رياح بلغت سرعاتها 64 كيلومترا في الساعة، بحسب الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية.

وحذرت الوكالة من أن بعض أجزاء المنطقة يمكن أن تسقط عليها ثلوج بمعدل سنتيمترين في الساعة بإجمالي 30 سنتيمترا بسبب العاصفة على مدار اليوم.