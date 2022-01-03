انت الان تتابع خبر تصفيات المونديال.. هذا ما يعول عليه العراق بمبارياته المتبقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال محمد عماد المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي في تصريحات نقلها موقع "كووورة"، إن القائمة الأولية للمنتخب ستعلن في الأيام القليلة المقبلة وستشهد استدعاء مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين في أوروبا وأبرزهم أمير العماري وزيدان إقبال وعلي الحمادي.وأضاف أن اللاعب أحمد ياسين المحترف في الدوري السويدي سيتواجد في القائمة الأولية بعد المستوى المتميز الذي ظهر به مؤخرا.

وتابع: "المدرب بيتروفيتش سيختار قائمته النهائية بعد نهاية تجمع بغداد، قبل التوجه إلى طهران لمواجهة المنتخب الإيراني في لقاء الفرصة الأخيرة للتنافس على بطاقة الملحق".

ويحتل المنتخب العراقي المركز الخامس في مجموعته برصيد 4 نقاط من 4 تعادلات وهزيمتين ولم ينجح في تحقيق أي انتصار حتى الآن.