انت الان تتابع خبر تحديد موعد توقيع مبابي لريال مدريد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وينتهي تعاقد مبابي مع سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، مع وجود أقاويل كثيرة تفيد بأنه حسم قراره بالانتقال لريال مدريد، بدءاً من الصيف المقبل.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، فهناك ثقة مطلقة داخل ريال مدريد تجاه حسم صفقة مبابي.



وأضاف أن الاتفاق الكلي تم بين النادي واللاعب، والأمور تتوقف فقط على التوقيع الرسمي.

وختم: "الأمور الآن هادئة بشكل كبير، وسوف يتم حسم الصفقة عقب مواجهتي الفريقين بدوري أبطال أوروبا".

وأسفرت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا عن مواجهة شرسة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، حيث يجرى الذهاب الشهر المقبل، بينما يقام لقاء الإياب في آذار.