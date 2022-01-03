لغم أرضي يقتل ويصيب 13 بالعراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت مصادر أمنية عراقية بمقتل 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين بانفجار لغم أرضى من مخلفات الحروب في صحراء الرميلة الشمالية بمحافظة البصرة (550 كلم جنوب العراق). وأوضحت المصادر أن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 7 آخرون من عائلة واحدة جراء انفجار لغم أرضى خلال رحلة ترفيهية في صحراء الرميلة الشمالية من مخلفات حرب عام 1991. ويعد العراق من أكثر دول العالم تلوثا بالألغام والقنابل غير المتفجرة من جراء الحروب المتعاقبة التي خاضها منذ عام 1980 وحتى الآن.

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