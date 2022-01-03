قرصنة الحوثيين تثير غضب العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثار حادث سطو ميليشيات الحوثي الإرهابية، غضب دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية، وسط دعوات بتدخل الأمم المتحدة والقوى العظمى لوقف تهديد الملاحة البحرية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، بتعرض سفينة الشحن ذات النداء (روابي) التي تحمل علم الإمارات للقرصنة والاختطاف مساء أمس الأول أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة.

وأوضح أن سفينة الشحن (روابي) كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة.

وأضاف العميد المالكي، أن حمولة السفينة من المستشفى الميداني تشمل عربات الإسعافات، معدات طبية، أجهزة اتصالات، خيام، مطبخ ميداني، مغسلة ميدان، ملحقات مساندة فنية وأمنية.

وبين العميد المالكي، أن عملية القرصنة من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية تمثل تهديدا حقيقيا لخطر الميليشيات الحوثية الإرهابية على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وشدد على أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تتحمل المسؤولية الكاملة نتيجة فعلها الإجرامي بقرصنة السفينة وانتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني، ودليل سان ريمو بشأن القانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة للبحار، وعلى الميليشيات الحوثية إخلاء سبيل السفينة بصفة فورية وإلا سوف تتخذ قوات التحالف كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذا الانتهاك بما فيها استخدام القوة عند الاقتضاء.

وأدان عدد من المنظمات الدولية والإقليمية عملية القرصنة، وقالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي «إن الاعتداء عمل إجرامي من شأنه عرقلة حرية الملاحة البحرية والتجارية الذي تضمنه القوانين والمعاهدات الدولية، ويؤدي إلى وقف إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني، وطالبت بإطلاق سراح السفينة فورا».

وتوالت الإدانات العربية والدولية، وأكدت إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية التي تشكل تهديدا لحرية الملاحة البحرية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، مطالبا بإخلاء السفينة فورا لاستكمال مسيرها».