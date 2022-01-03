17 قتيلا ومصابا بسبب شغب في سجن فلبيني

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وقال المتحدث باسم مكتب الإصلاحيات، جابرييل تشاكلاج، إن الشجار في سجن نيو بليبيد بمنطقة مونتينلوب بالعاصمة مانيلا اندلع يوم الأحد واستمر قرابة الساعة.
وتابع «بدأ العنف بمضايقات لفظية في عنابر متجاورة... إلى أن سمع دوي إطلاق نار»، مضيفا «أدى ذلك إلى تبادل إطلاق النار واندلعت الفوضى. كان الجميع في وضع الدفاع عن النفس».
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