شكرا لقرائتكم خبر 17 قتيلا ومصابا بسبب شغب في سجن فلبيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل 3 سجناء وأصيب 14 آخرون في أعمال شغب بمؤسسة إصلاحية بالفلبين، وفقا لما قاله مسؤولون أمس.

وقال المتحدث باسم مكتب الإصلاحيات، جابرييل تشاكلاج، إن الشجار في سجن نيو بليبيد بمنطقة مونتينلوب بالعاصمة مانيلا اندلع يوم الأحد واستمر قرابة الساعة.

وتابع «بدأ العنف بمضايقات لفظية في عنابر متجاورة... إلى أن سمع دوي إطلاق نار»، مضيفا «أدى ذلك إلى تبادل إطلاق النار واندلعت الفوضى. كان الجميع في وضع الدفاع عن النفس».