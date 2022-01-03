إسرائيل تقتل 7 فلسطينيين وتعتقل المئات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصد تقرير فلسطيني مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين اعتداءاتهم ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وأشارت - وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية - في تقريرها الشهري الثاني عشر حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، استشهاد 7 مواطنين بينهم طفل وامرأة، وإصابة 283 آخرين بجروح بينهم 3 أطفال على الأقل، واعتقال 265 بينهم 9 نساء و12 طفلا.

ووثقت «وفا» في تقريرها هدم قوات الاحتلال لـ96 منشأة وإخطارها بالهدم ووقف البناء في 13 منشأة أخرى، إضافة إلى 58 اعتداء للمستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، وخطة لبناء 6 مستوطنات جديدة، والاستيلاء وتجريف 132.7 دونما، واقتلاع 1446 شجرة.