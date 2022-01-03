شكرا لقرائتكم خبر 5 سفارات كويتية تطالب رعاياها بالعودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأصدرت سفارات الكويت في كل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وأوكرانيا وإيطاليا، بيانات طالبت المواطنين فيها بالعودة للكويت حفاظا على سلامتهم في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة.
ودعت سفارة الكويت لدى المملكة المتحدة أمس، المواطنين الكويتيين إلى مغادرة بريطانيا والعودة إلى الكويت، نظرا للارتفاع الكبير وغير المسبوق في أعداد الإصابات بالمتحور أوميكرون.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 سفارات كويتية تطالب رعاياها بالعودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.