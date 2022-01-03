5 سفارات كويتية تطالب رعاياها بالعودة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حث المزيد من السفارات الكويتية في دول أوروبية المواطنين الكويتيين على العودة إلى بلادهم، بسبب ارتفاع الإصابات المسجلة بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا

وأصدرت سفارات الكويت في كل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وأوكرانيا وإيطاليا، بيانات طالبت المواطنين فيها بالعودة للكويت حفاظا على سلامتهم في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة.

ودعت سفارة الكويت لدى المملكة المتحدة أمس، المواطنين الكويتيين إلى مغادرة بريطانيا والعودة إلى الكويت، نظرا للارتفاع الكبير وغير المسبوق في أعداد الإصابات بالمتحور أوميكرون.