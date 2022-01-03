التحالف يدمر عشرات الأطقم الإرهابية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد جبهات غرب وجنوب مأرب، وعسيلان وبيحان بشبوة شرق اليمن معارك عنيفة بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وعززت الميليشيات الحوثية أمس بعدد من العربات والآليات العسكرية جبهة الكسارة غرب مأرب، لكن مدفعية الجيش استهدفت عناصرها وآلياتها العسكرية.

وفي الجبهة الجنوبية، أفشلت قوات الجيش محاولات هجوم ميليشيات الحوثي على منطقة البلق الشرقي وتم تدمير ثلاثة أطقم وعربة مدرعة، فيما دمرت غارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية تعزيزات عسكرية للحوثيين في الجوبة وملعاء ومواقع متفرقة والعشرات من الأطقم والآليات.

وقصفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية بسبع غارات منصات صواريخ وأسلحة وآليات بمعسكر السوادية في البيضاء، ودمرت الغارات تعزيزات للميليشيات قادمة من البيضاء في عقبة القنذع الاستراتيجية وقرية الساحة مركز مديرية نعمان في البيضاء.

من جهة أخرى، تواصل ميليشيات الحوثي جرائمها وانتهاكاتها بحق خصومها بمناطق سيطرتها، حيث أقدم المسلحون الحوثيون على إحراق عشرات المنازل التابعة لأفراد من المقاومة التهامية في قرى الشجيرة والطائف والقازة ودخنان في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

وقال مكتب وزارة حقوق الإنسان في المديرية إن الحوثيين قاموا باقتحام المنازل وطرد النساء والأطفال، ومصادرة ما بداخلها من مقتنيات قبل أن يشعلوا فيها النيران.

وأعرب المكتب عن إدانته لجرائم إحراق الحوثيين للمنازل، واعتبرها ضمن حملات التنكيل التي يمارسها الحوثيون بحق خصومهم السياسيين.

وشهدت المناطق التي أخلتها القوات المشتركة في نوفمبر الماضي أعمال انتقام حوثية بحق المدنيين، تنوعت بين الاعتداء والخطف والتنكيل والإعدامات غير القانونية، والتي قوبلت بإدانات حقوقية محلية ودولية واسعة.

من جهتها، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت أنباء عن وقوع هجوم على سفينة بالقرب من ميناء رأس عيسى.

ونصحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وهي جزء من البحرية الملكية البريطانية، البحارة بتوخي الحذر الشديد في المنطقة.

ويقع ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر في محافظة الحديدة، كخزان عائم مؤهل لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير.

وكانت الحكومة اليمنية فضلا عن الولايات المتحدة ودول التحالف العربي وغيرها من الدول، اتهمت الميليشيات الحوثية بتهديد الملاحة في تلك المنطقة.

ورصد تحالف دعم الشرعية في اليمن مرارا زوارق حوثية مفخخة تحاول استهداف سفن في البحر الأحمر، كذلك أعلن قبل أشهر رصد تحركات ونشاطات عدائية للميليشيات عبر استخدام زوارق مفخخة، منبها للمخاطر التي تتعرض لها الملاحة والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر.

مشاهدات يمنية

ميليشيات الحوثي تعترف بمصرع القيادي الحوثي البارز اللواء مجاهد سيبري بمأرب.

جبايات الحوثي تخنق أنفاس التجار ورأس المال اليمني بمناطق سيطرة الميليشيات.

الخبير والمحلل العسكري خالد النسي: تحرير مديريتي بيحان وعين في محافظة شبوة من ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال اليومين المقبلين.