شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن تحديد نوع الجنين ؟.. مفتي الجمهورية يجب بوضوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح أحد نواب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، سؤالا للدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، حول مشروعية تحديد نوع الجنين؟.

وأجاب الدكتور شوقي علام على السؤال قائلا: "تحديد نوع الجنين جائز" مضيفا :" الأسئلة كثيرة حول هذا الأمر لكني ألفت الانتباه إلى أنه بعد تحديد نوع الجنين ما هي عواقب هذا الأمر في المستقبل، الإجابة على سؤال عواقب تحديد نوع الجنين تحددها مراكز الأبحاث العلمية ولا يمكن أن يتم الإجابة بفتوى من دار الإفتاء".

استكمالاً للبحث الموسع والجلسات المستمرة التي تجريها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ للاستماع الي جميع الآراء بخصوص القضية السكانية، عقدت اللجنة اليوم اجتماعا حيث استضافت فضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام.

وقال الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة وحقوق الانسان بأن الجلسة تناولت موقف دار الإفتاء من القضية السكانية ورؤيتها المستقبلية لتحديث سبل التواصل مع المواطنين والتصدي لفوضي الفتاوي غير المنضبطة علي وسائل التواصل الاجتماعي داخل وخارج مصر حيث ترأس فضيلته الأمانة العامة لهيئات ودور الإفتاء في العالم الإسلامي مدي الحياة بعضوية ٢٥ دولة إسلامية مما يعكس قيمة مصر في العالم الإسلامي وتصدر دار الافتاء المصرية للفتاوي علي مستوي العالم الإسلامي.

كما تناولت الجلسة رأي دار الإفتاء المصرية في مسألة تنظيم الأسرة والشبهات الدائرة حول هذه القضية الحساسة والتي تشغل عوام المسلمين.

وتستكمل اللجنة دراستها غداً وعلي مدار الأسابيع القادمة بحضور العديد من السادة الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية بهذا الموضوع.