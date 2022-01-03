شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: منتدى الشباب يتمتع باستقلالية التمويل والتنظيم بعيدا عن موازنة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، إن منتدى شباب العالم بات تعبيرا حقيقيا عن قطاعات كبيرة من الشباب، لمناقشة بعض القضايا وطرح أفكار مختلفة ومتنوعة ليكون هناك ثراء كبير فكريا.

وأشاد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، بتخصيص منتدى شباب العالم مبلغ 50 مليون جنيه لدعم المبادرات التنموية بالدولة المصرية، مؤكدا أهمية هذا الأمر لخدمة المجتمع، متابعا: "إدارة منتدى شباب العالم تتمتع بالاستقلالية في التمويل والتنظيم بعيدا عن موازنة الدولة".

وأوضح الكاتب الصحفي أكرم القصاص، أن منتدى شباب العالم يمثل نموذجا من أبرز نماذج المجتمع المدني الذي يديره الشباب لتحقيق أهداف التنمية، متابعا بالقول: "مثل هذه المبادرات قضت على كثير من البيروقراطية والعشوائيات ولاسيما مبادرة حياة كريمة".

وأشار رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، إلى أهمية منتدى شباب العالم لطرح التنوع الفكري والقضايا المختلفة ومناقشتها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يفتح صدره لمناقشة القضايا المختلفة مع الشباب، مردفا: "ليس هناك قضية إلا ويتم طرحها في المنتدى والرئيس لديه من القدرة على فتح صدره والرد على كل القضايا المطروحة مع الشباب".

وأكمل رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365: "الشباب لديهم إدارك وإحساس كبير بالمستقبل، وأتوقع أن قضية العالم ما بعد كورونا، أهم القضايا التي سيتم مناقشتها داخل منتدي شباب العالم في نسخته المقبلة".