شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة الشيوخ" توجه بتوصيات لحل مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والرى والموارد المائية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور زين الأطناوى، بشأن التضرر من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء"، بحضور الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

واستعرض الدكتور زين الأطناوى الاقتراح برغبة خلال الاجتماع، موضحا أن أسعار اللحوم الحمراء شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة في الأسواق باختلاف المناطق ومحال الجزارة، وهو ما أثار غضب العديد من المواطنين والذين طالبوا بمقاطعة اللحوم الحمراء بسبب ارتفاع سعرها غير المبرر.

وقال الأطناوى، إنه تختلف الأسباب التى تؤدى إلى ذلك، حيث أن إنتاج المزارع من اللحوم الحمراء غير كافى بالنسبة لحجم الطلبات داخل السوق المحلى للدولة، علاوة على ارتفاع أسعار الأعلاف، مما أدى إلى هذه الارتفاعات الضخمة بأسعار اللحوم، ومما يزيد على عاتق المواطن الأعباء الاقتصادية فى توفير هذه اللحوم للأسرة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: "ومن هنا نتطرق إلى كيفية حل هذه المشكلة والأسباب التى أدت إلى هذه الارتفاعات الأخيرة بالسوق المحلي، لافتا إلى أنه يمكن البدء فى حل المشكلة عن طريق ضبط الأسواق وزيادة الحركة الإنتاجية للماشية وحل مشكلة ارتفاع أسعار الأعلاف وتقديم التسهيلات للمزارعين الذين يعملون على تربية الماشية وصغار الفلاحين أصحاب المعالف الصغيرة، و هذا سينعكس بالإيجاب على ارتفاع أسعار اللحوم بالسوق المصرى عن طريق توفير الكمية المطلوبة من الماشية للاستهلاك المحلي، مطالبا بزيادة الإنتاج المحلى للحوم وزيادة حركة الاستيراد لها.

وأشار إلى أن لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ أوصت بزيادة المعروض من اللحوم، وزيادة الإنتاج المحلى والاستيراد لها، كما أوصت اللجنة بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتقويتها وزيادتها، وتشجيع صغار المربين والمزارعين الذين يعملون على تربية الماشية، وأصحاب المعالف الصغيرة، وتقديم تسهيلات لهم.

وأضاف زين الأطناوى، أن اللجنة أكدت على أهمية وضرورة العمل على تحقيق عدالة التوزيع، وزيادة والثروة الداجنة والسمكية.