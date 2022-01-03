رئيس الشورى يجري مباحثات مع نظيرته البحرينية

من جانبه، أعرب آل الشيخ عن شكره وتقديره لولي العهد البحريني على ما يوليه من اهتمام وحرص على ترسيخ التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة، وتمنياته الصادقة لمملكة البحرين بمزيد من التقدم والازدهار.
من جانب آخر، عقد آل الشيخ والوفد المرافق له، بمقر مجلس نواب البحرين جلسة مباحثات مع رئيس مجلس النواب البحريني فوزية زينل.
وأكد آل الشيخ أن الزيارة وما يتخللها من مباحثات ستكون فرصة سانحة لتعزيز مسارات العمل البرلماني المشترك، وتنسيق المواقف والرؤى تجاه الموضوعات البرلمانية التي تشهدها مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، مؤكدا أهمية التواصل الفاعل والزيارات المتبادلة بين المجلسين في فتح آفاق أرحب وأوسع من العمل المشترك بما يحقق الخير والمصلحة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وجرى خلال الجلسة استعراض الموضوعات ذات الاهتمام، وبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، وتوسعة أطر التعاون البرلماني وتبادل الخبرات، وتطوير آليات العمل المشترك، والارتقاء بمستوى التنسيق وتوحيد الجهود والمواقف.
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