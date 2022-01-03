رئيس الأركان العامة يلتقي قيادات عسكرية عُمانية

وصل رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض الرويلي، إلى سلطنة عُمان الشقيقة، يرافقه وفد رفيع من كبار ضباط القوات المسلحة. وكان في استقباله لدى وصوله قاعدة السيب الجوية، رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي، وتأتي هذه الزيارة بناءً على دعوة من رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، وتستمر لعدة أيام، يلتقي خلالها بعدد من القيادات العسكرية العمانية.

وبدأ الرويلي زيارته بلقاء الرئيسي، بمقر رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة بمعسكر المرتفعة، وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر، وبحث عدد من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

من جانب آخر، استقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد، بمكتبه بمعسكر المرتفعة أمس، رئيس هيئة الأركان العامة، وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث وجهات النظر، بجانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. بعد ذلك زار مركز الأمن البحري، يرافقه رئيس أركان قوات السلطان المسلحة الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي، وكان في استقباله قائد البحرية السلطانية العمانية، رئيس لجنة الأمن البحري، اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي، ورئيس مركز الأمن البحري العميد الركن بحري محمد بن حمود الزدجالي.

وشاهد معاليه الأدوات والمعدات والأجهزة الحديثة والأنظمة المتطورة، كما استمع إلى إيجاز تضمن الواجبات المناطة به وكيفية إدارتها. واستقبل وزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني بمكتبه الرويلي، واستُعرِضت خلال الاستقبال مجالات التعاون المشتركة بين سلطنة عمان والمملكة، وتم تبادل الأحاديث حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة، أهمية العلاقات العسكرية بين البلدين الشقيقين والتعاون الدفاعي المشترك، معبرًا عن سعادته وخالص شكره وتقديره، على ما وجده من حفاوة واستقبال.