السعودية تدعو لتكثيف جهود منع إيران من امتلاك سلاح نووي

دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود اليوم إلى "تكثيف الجهود" لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، بينما شدد على أن أيادي الدول العربية ممدودة "للإخوة" في إيران حال تجاوبهم في حل المسائل المتعلقة بأمن المنطقة.

وقال الوزير في تصريحات صحافية مشتركة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان أن الوزيرين بحثا "دور إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم"، مشيرا الى ضرورة "تكثيف الجهود الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي وخلو الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل".

لكنه أكد في الوقت ذاته أن "أيادينا كعرب ممدودة للأخوة في إيران في حال تجاوبهم مع معالجة الهموم العربية في ما يتعلق بأمن واستقرار المنطقة".

من جهته، عبر الصفدي عن إدانة الأردن "بالمطلق كل الهجمات الارهابية التي تتعرض لها السعودية".

وأضاف "نحن مع أشقائنا في كل خطوة يتخذونها من أجل حماية أمنهم واستقرارهم، ونثمن أيضا الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية من أجل التوصل الى حل ينهي الأزمة اليمنية".