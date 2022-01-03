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عاصفة ثلجية تمنع تحليق مروحية الرئيس الأمريكي

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يناير 2022 08:17 مساءً - منذ 10 دقائق

جو بايدن

تسببت عاصفة ثلجية في واشنطن، بإغلاق المكاتب الحكومية، وإيقاف تحليق مروحية الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي انتقل بالسيارة إلى البيت الأبيض، كما تأجلت نصف الرحلات الجوية.

كما تسبب تساقط الثلوج في شوارع العاصمة الأمريكية وما حولها بإلغاء مؤتمر صحفي للبيت الأبيض، الذي انتقل إليه بادين بالسيارة من قاعدة أندروز الجوية في ضواحي ماريلاند بعد عطلة نهاية الأسبوع في ديلاوير.

وحذرت دائرة الأرصاد الأمريكية من عاصفة شتوية، توقعت أن تصل سماكة الثلوج فيها إلى 25 سنتمترا على واشنطن وشمال فيرجينيا ووسط ماريلاند خلال فترة ما بعد الظهر، إضافة إلى هبوب رياح تصل سرعتها إلى 56 كيلو مترا في الساعة، وتوقعت أن يصبح السفر صعبا للغاية.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أنه تم تأجيل أو إلغاء أكثر من نصف الرحلات الجوية صباح اليوم في مطار رونالد ريغان الوطني ومطار بالتيمور ـ واشنطن ثورغود مارشال الدولي، ومطار واشنطن دالاس الدولي.

إضافة إلى إلغاء ربع الرحلات الجوية في المطارات الثلاثة الرئيسية في نيويورك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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