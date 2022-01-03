تصريحات لافتة للبرهان بعد يوم على استقالة رئيس الوزراء السوداني

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يناير 2022 08:17 مساءً - منذ 43 دقيقة

آخر تحديث: 3 - يناير - 2022 7:28 مساءً

أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، مساء اليوم الإثنين على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات مستقلة ذات مهام محددة.

وشدد ‏البرهان بعد يوم على استقالة حمدوك “على ضرورة تنفيذ مهام الفترة الانتقالية في السودان بهدف تحقيق السلام وبسط الأمن”.

وأضاف: “الجيش السوداني هو صمام أمان الوطن وسيحمي الانتقال الديمقراطي وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة”.

إلى ذلك، شددت ‏ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز ومستشار الأمن القومي الليبي على أهمية الحفاظ على زخم العملية الانتخابية والدفع نحو المصالحة الوطنية.

كما وأعلنت ‏السلطات السودانية، إغلاق كل جسور الخرطوم ما عدا “الحلفايا” و”سوبا” ابتداءً من الليلة.

ويوم أمس الأحد، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، استقالته من رئاسة الحكومة بسبب التوترات السياسية التي تشهدها بلاده.

وقدم حمدوك استقالته خلال كلمة ألقاها للشعب السوداني في العاصمة الخرطوم، وقال فيها: “لقد قررت أن أرد إليكم أمانتكم، أعلن استقالتي من منصب رئيس الوزراء، وأفسح المجال أمام أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء، لاستكمال قيادة وطننا العزيز للعبور به نحو الدولة الديمقراطية”.