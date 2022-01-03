شكرا لقرائتكم خبر عن حملة استنكار واسعة.. تخريب عشرات قبور المسلمين بدولة أوربية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في واقعة صادمة، تعرض ما لا يقل عن 30 قبرا للتلف بعد تحطيمها في عملية تدنيس تعرض لها الجزء الإسلامي من مقبرة بلدة إسيرلون الألمانية.

وكان مئات الأشخاص في المقبرة ، قد تجمعوا في مبادرة عفوية تضامنا مع المسلمين، وتنديدا بإقلاق سكينة الموتى.

وبحسب ما ذكرته الإذاعة الألمانية، فقد تجمع أكثر من 300 شخص من سكان البلدة بينهم ممثلو جميع الأديان في المقبرة أمس الأحد، لإظهار تضامنهم مع الجالية المسلمة.

وكان من بين الشخصيات التي شاركت في المبادرة الكاتب العام للحزب الديمقراطي المسيحي، بول زيمياك، الذي تقع البلدة في دائرته الانتخابية

وأكد زيمياك في تعليقه على الواقعة :” “هنا وجد أناس مثواهم الأخير وجعلوا من إسيرلون وطنهم.. إنهم من سكان إسيرلون. عواطفنا معهم وقد تم إزعاج راحتهم وكذلك الحال مع جميع أقاربهم”.