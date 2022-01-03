شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 13 وإصابة 20 في اشتباكات عشائرية شرق الصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ما لا يقل عن 13 شخصًا مصرعهم، وأصيب 20 آخرون بجروح في اشتباكات بين مليشيات عشائرية في مناطق بين غروي وبوعمي شرق الصومال.

وتسبب القتال الذي اندلع بين مليشيات العشائر على خلفية النزاع في ملكية المراعي في نزوح العائلات من المنطقة التي دار فيها القتال.

ودعا نائب رئيس ولاية بونتلاند أحمد علمي كراش في مؤتمر صحفي عقده في غروي، طرفي القتال إلى وقف الأعمال العدائية وحل الخلافات من خلال الحوار، مطالباً شيوخ العشائر ورجال الدين في بونتلاند بالقيام لحل الخلافات بين العشائر.

وتعد المواجهات بين العشائر مشكلة تعاني منها ولاية بونتلاند شمال شرق الصومال وغيرها من الولايات الإقليمية في البلاد.