شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني»: قرصنة السفينة الإماراتية تحمل بصمات الحرس الثوري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني أن جريمة قرصنة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران لسفينة الشحن "روابي" التي تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أثناء إبحارها قبالة محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرتها، تصعيد خطير لأنشطتها الإرهابية في البحر الأحمر، وانتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية.

‏وأوضح أن هذه العملية الإرهابية تحمل بصمات الحرس الثوري، وتذكر بجرائم القرصنة البحرية التي نفذها النظام الإيراني منذ الثورة الخمينية، إذ تؤكد تنامي الخطر الذي حذرنا "منه مرارا وتكرارا" منذ انقلاب مليشيا الحوثي على سلامة السفن التجارية وامن خطوط الملاحة الدولية في البحر الاحمر وباب المندب.

‏ولفت إلى أن نظام طهران ومليشياته الطائفية تحاول السيطرة على الممرات والمضايق، مشيرا إلى أنه أسند لمليشيا الحوثي مهمة التفيذ على الشريط الساحلي في البحر الأحمر وباب المندب لتهديد المصالح الدولية، في ظل صمت وتقاعس دولي عن اتخاذ إجراءات رادعة لوقف هذه الأنشطة الإرهابية وحماية الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

‏وشدد أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مطالبين بالقيام بمسئولياتهم في التصدي لهذه الأنشطة، التي تستهدف حركة التجارة في أحد اهم الممرات الدولية، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والتحرك الفوري لإدراج مليشيا الحوثي وقياداتها ضمن قوائم الإرهاب.