شاحن لاسلكي مستوحى من مركبات الفضاء

يقدم الشاحن اللاسلكي MagSafe مجموعة من ميزات أبل الفريدة التي تجعله أحد أفضل الشواحن في السوق، مع تصميم جديد فريد مستوحى من شكل مركبات الفضاء.

وأضافت أبل ميزة الشحن السريع مع شاحن MagSafe حيث تم ربط المغناطيس بسلسلة هواتف آي فون 13 وآ يفون 12 لشحن أسرع بقدرة 15 وات، لذلك يمكن لعشاق أبل الاستمرار في استخدام هواتفهم حتى عندما يتم شحنها لاسلكيًا، وهو ما يمثل مشكلة مع أجهزة الشحن اللاسلكية الأخرى في السوق.

وتعني شعبية أجهزة شحن MagSafe أن مستخدمي آي فون لا يجب أن يقتصروا على ملحقات أبل الرسمية، وبالنسبة للذين يريدون أكثر من مجرد شاحن MagSafe قياسي، سيكون الشاحن اللاسلكي UFO MagSafe هو الخيار الأفضل.

هذا الملحق اللطيف المظهر لنظام أبل هو حاليًا مجرد تصميم مفهوم، وهو مثل مركبة فضائية تركب على الجزء الخلفي من جهاز آي فون 13.

وعند الشحن، تضيء القبة الشفافة مع توهج دافىء بمجرد وضع جهاز آي فون على الشاحن، وسيكون هذا ضوءاً رائعاً للأشخاص الذين اعتادوا على التحديق في هواتفهم في الظلام الدامس، بحسب موقع يانكو ديزاين.