موريتانيا.. مصرع 3 منقبين عن الذهب في قصف مجهول شمالي البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

لقي ثلاثة منقبين موريتانيين عن الذهب السطحي مصرعهم، في المنطقة العازلة في الصحراء الغربية، قرب الأراضي الخاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو.



وحسب ما أفادت وسائل إعلام موريتانية، فإن عددا من المنقبين الموريتانيين تعرضوا لقصف، من جهة مجهولة؛ ما أدى إلى وفاة ثلاثة منهم على الفور، في منطقة تسمى ”كليب الفولات“، غير بعيد من الجدار الرملي العازل بين الأراضي الخاضعة لسيطرة المغرب، والأراضي الخاضعة لجبهة البوليساريو في الصحراء الغربية.