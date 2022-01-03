البرلمان الليبي يستمع إلى إحاطة رئيس مفوضية الانتخابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

انطلقت، ظهر اليوم الإثنين، جلسة البرلمان الليبي المخصصة للاستماع إلى إحاطة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، حول سير العملية الانتخابية، والفرضيات المطروحة للمرحلة المقبلة.



وترأس الجلسة التي انطلقت أشغالها بشكل مغلق، رئيس البرلمان المكلف، فوزي النويري، بحضور السايح و عشرات النواب.

وأكد عضو مجلس المفوضية، أبو بكر مردة، في تصريح صحفي، أن أعضاء مجلس المفوضية سيشاركون في جلسة الإحاطة، وأن المفوضية ستؤكد جاهزيتها لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات، وعشرات النواب، قد وصلوا، أمس الأحد، إلى طبرق، لحضور الجلسة التي تأتي بعد أسبوع من جلسة البرلمان للنظر في فرضيات خريطة الطريق الممكنة بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية.

ووفقًا لبيان رسمي أصدره البرلمان الليبي، فقد تقرر استدعاء رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات إلى طبرق، اليوم الإثنين، للاستماع إلى إحاطتهم حول سير العملية الانتخابية، وما يستجد من أعمال.

وكان البرلمان الليبي قد علّق جلسته التي عُقدت، الثلاثاء الماضي، والتي كانت مخصصة للنظر في سير العملية الانتخابية، إلى اليوم الإثنين.

وفي وقت سابق، دعا عدد من النواب، إلى مساءلة المفوضية العليا للانتخابات على خلفية ما وصفها البرلمان بـ ”تجاوزات تخللت تقديم الترشحات الأخيرة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية“.