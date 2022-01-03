شكرا لقرائتكم خبر كورونا يضرب وزير الدفاع الأمريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس إن نتيجة الفحوصات أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وجاء في بيان لأوستن «أعراضي خفيفة، وأنا أتبع تعليمات طبيبي»، مضيفا أنه سيخضع للعزل في المنزل للأيام الخمسة التالية، وفقا لإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التابع لسلطات الصحة الأمريكية.

وأوضح أوستن «إلى أقصى قدر ممكن، أعتزم حضور الاجتماعات والمناقشات الرئيسة خلال الأسبوع القادم افتراضيا للإلمام بالوضع واتخاذ القرار»، مضيفا «سأحتفظ بجميع السلطات.

نائبة الوزير [كاثلين] هيكس ستمثلني إذا اقتضت الضرورة في قضايا أخرى».

وقال وزير الدفاع إنه تلقى تطعيمه بالكامل كما حصل على جرعة تعزيزية في أكتوبر الماضي. موضحا أن أخر مرة رأى فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن كان في 21 ديسمبر الماضي، قبل أكثر من أسبوع من بدء ظهور الأعراض.