شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء مصطفى: قانون العمل يخدم قطاع كبير من المواطنين "عمال وأصحاب عمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس الشيوخ يناقش لليوم الثانى مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذى يخدم قطاع كبير جدا من المواطنين سواء كانوا عمال أو أصحاب العمل.

أضاف مصطفى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن من أبرز المواد التى تم إقرارها اليوم، العلاوة الـ3% من الأجر التأمينى، وهذه العلاوة أفضل من العلاوة السابقة بالقانون وكانت تحسب على المرتب الأساسى للعامل.

وأكمل: "أحد أهم المواد التى تم إقرارها أيضا، استمرار صندوق التدريب المهنى والفنى، ويكون معنى بتمويل كل ما هو له علاقة بالعمليات التدريبية وتنمية الموارد والمهارات البشرية على مستوى الدولة، لاسيما وأن هناك أهداف للارتقاء بالعامل من خلال التدريب من خلال صندوق مباشر لهذا التدريب ورفع كفاءة العامل بشكل مستمر".

وأردف: "هناك نسبة كبيرة من المواطنين يمكن أن نصفهم ضمن العمالة غير المنتظمة لأن هذه ظاهرة منتشرة وآثارها كبيرة جدا سواء على المستوى الاجتماعى أو الاقتصادى، وخاصة وأن ثلث الاقتصاد المصرى به عمالة غير منتظمة، ويجب الاهتمام بهذه القدرة البشرية ونوفر لها الغطاء والدعم اللازم".