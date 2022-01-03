شكرا لقرائتكم خبر عن حق بسنت خالد لازم يرجع..الابتزاز الإلكترونى بين التأويل والتطبيق (نقلا عن برلمانى) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والقانونى، في تقرير له معنونا بـ"حق بسنت خالد لازم يرجع"، إشكالية غاية فى الخطورة بشأن الابتزاز الإلكتروني، وكيفية تصدى المشرع المصري لتلك الجريمة والإجراءات القانونية المتبعة في حالة تعرض شخص للابتزاز ومحاولة التشهير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل السوشيال ميديا، في الوقت الذي يُعد فيه أغلب ضحايا الابتزاز من النساء، حيث يتم تهديدهن بأشياء خاصة للوصول لمكاسب مادية والدخول فى علاقة غير شرعية، عن طريق صور أو مقاطع فيديو.

تقرير بسنت خالد

وإليكم نص التقرير كاملا: