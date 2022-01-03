لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ توصى بالاهتمام بملف سياحة اليخوت والسفن

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القاهرة - سامية سيد - محمود مسلم: مصر تتمتع بثروة شاطئية ممتدة على ساحلى البحرين المتوسط والأحمر



طالبت لجنة السياحة والثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، بضرورة الاهتمام بسياحة اليخوت ورفع كفاءة الموانىء البحرية، وذلك فى ضوء تكليفات القيادة السياسية للحكومة بدراسة الآليات التى تساهم فى تعظيم هذة السياحة والدخول فى دائرة المنافسة.

تطرق الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، إلى أهمية التنسيق بين وزارتى النقل والسياحة لاستهداف محبى سياحة اليخوت.

وقال خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد البنا عضو اللجنة بشأن خطة تنشيط رحلات البواخر السياحية التى تصل إلى المؤانى المصرية وآليات تجهيز الأرصفة والصالات لاستقبال الوافدين، أن مصر تتمتع بشواطئ ممتدة على ساحلى البحرين المتوسط والأحمر، الأمر الذى يتطلب تيسير كافة الإجراءات فى مراحل دخول وخروج السائحين الوافدين، لافتا إلى أن لدينا ثروة حقيقية يجب الاستفادة منها.

وعرض النائب محمد البنا الاقتراح برغبة خلال اجتماع اللجنة، وقال: إننا فى المرحلة المقبلة سنواجه منافسة شرسة بين مؤانى البحر الأحمر، مما يتطلب سرعة الاستعداد لدخول هذة المنافسة.

وأضاف أن ميناء سفاجا والذى يعد واجهة مصر من البحر الأحمر يحتاج إلى مزيد من الرعاية والاهتمام من خلال لإقامة منطقة متكاملة لخدمة السائحين القادمين والراغبين فى زيارة الأقصر.

وشدد النائب محمد البنا على ضرورة إقامة رصيف للبواخر السياحية وصالة مجهزة لاستقبال السياح لتكون على مقربة من الرصيف حتى يتمكن السائحين من الوصول بسهولة، كما طالب بضرورة زيادة البوابات الإلكترونية لتخفيف تكدس السائحين داخل ميناء سفاجا.

وبدوره، أكد اللواء أشرف عبد المنعم إمام كامل نائب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن هناك خطة عمل تنفذها اللجنة الوزارية المشكلة لتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية فى مصر، وذلك فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك بهدف تنشيط سياحة اليخوت والبواخر.

وأشار إلى أن ميناء سفاجا يعد من أقدم الموانى والذى يرجع تاريخ إنشائه لعام 1908.

وقال "إمام " إنه فى الفترة الأخيرة تم تطوير الميناء من خلال زيادة مساحته والطاقة الاستيعابية، وتم إنشاء محطة ركاب بمساحة إجمالية 12 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 1.3مليون راكب بزيادة قدرها 156٪ عن مرحلة قبل التطوير وعدد (7) مبانى إدارية وخدمية للأجهزة المختصة بالركاب بالميناء.وأشار إلى وجوةد نحو 20 جهاز للكشف عن الحقائب، فضلا عن زيادة بوابات تفتيش الأفراد.

وحول إشكالية تكدس السائحين بميناء سفاجا والتى أثارها النائب محمد البنا مقدم الاقتراح برغبة، أكد اللواء أشرف عبد المنعم إمام، أن هذا الشعور وراءه الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها مصر لمواجهة جائحة كوفيد_19 فيروس كورونا. وقال: لا يوجد تكدس وإنما إجراءات نتخذها حالنا كحال كل دول العالم.

وتساءل الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة عن خطة وزارة السياحة فى دعم هذا الملف السياحى والاقتصادى الهام ومدى التنسيق بين وزارة السياحة ووزارة النقل.

فى المقابل أكد الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمى أن الوزارة أتخذت عددا من الإجراءات الهامة للأهتمام بملف سياحة اليخوت ومن أبرزها إطلاق منصة "النافذة الواحدة لسياحة اليخوت وتشمل جميع الجهات المعنية.وقال: نستهدف الآن المشاركة فى مهرجانات سياخة اليخوت، وشاركت مصر مؤخرا فى مهرجان بدبى وقريبا سنشارك فى مهرجان سيقام بالولايات المتحدة الأمريكية.

فيما أكد النائب يحيى الفخرانى أن هناك بعض العراقيل مازالت تواجه السائحين فى المؤانى، وقال خلال اجتماع اللجنة أن بعض طاقم مسلسل "المرسى والبحار "تعرضوا لبعض المشكلات خلال تصوير المسلسل بسبب تعنت بعض العاملين بالميناء.

واقترح النائب طارق تهامى إنشاء منتجعات لاستقبال سياحة اليخوت والبواخر لاهميتها فى دعم السياحة المصرية.

وقالت الدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة أن هناك اهتمام من القيادة السياسية بتطوير ملف سياحة السفن واليخوت، لافتة إلى أن عدد الرحلات التى شهدتها مصر فى العام الماضى لم تزيد عن 17 رحلة ونأمل فى مضاعفة هذا العدد مستقبلا.