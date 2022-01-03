شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ يطالب بجهة واحدة تدير ملف الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، فى اجتماعها اليوم الاثنين الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية فى مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها، وذلك بحضور فضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام.

قال الدكتور محمد جزر رئيس لجنه الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أنه يجب أن يكون هناك جهة واحدة منوط بها الاهتمام بالمشكلة السكانية حيث أن القضية ضاعت بين الجهات ولابد من توحيد جهة الاختصاص، ولتكن المركز القومى للسكان، وتكون قراراته نافذة.

فيما قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية أن استخدام الوسائل الطبية لمنع الحمل لمواجهة الزيادة السكانية حلال ولا يحدث أى ضرر بالأسرة ولا المرأة مضيفا " يجب الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة لأن بعض الأسر لا تعتنى بالأطفال بعد إنجابها وهذا ظلم حقيقي".

أضاف خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لمناقشة القضية السكانية " لا مشكلة فى الأخذ بالأسباب من اجل الحفاظ على التنمية وتحقيق اهداف إيجابية للأسرة والدولة.

وانتقد مفتى الجمهورية محاولات جماعة الإخوان الإرهابية المستمرة لتشويه رجال الدين وفتاواهم لتحقيق أهدافهم المشبوهة وخلق عزلة بين المواطن المصرى والمؤسسات الدينية.