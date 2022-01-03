شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن تأجيل حفل توزيع جوائز الصحافة حدادا على رحيل حجازى وفوده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين المشرف العام على جوائز الصحافة المصرية، تأجيل حفل توزيع الجوائز للفائزين لعامى 2020 ،2021 الذى كان مقررًا له الأربعاء الموافق 5 يناير، حدادا على رحيل قامتين صحفيتين وهما الأستاذين إبراهيم حجازى رئيس تحرير الأهرام الرياضى الأسبق وعضو مجلس ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق لأكثر من 24 عاما، والكاتب الصحفى الكبير محمد فوده رئيس تحرير المساء وحريتى الأسبق الذى وافته المنيه أول أمس.

وأكدت "النجار" أن اللجنة المشرفة على المسابقة انهت كافة تجهيزات الحفل، وكان مقررا تكريم فقيدى الصحافة واهدائهما درع رواد المهنة تقديرا لتاريخهما المهنى والنقابى الكبير .

وأشارت المشرف العام على الجائزة أنه بالعودة لنقيب الصحفيين ضياء رشوان تقرر تأجيل الحفل إلى شهر فبراير المقبل ليخرج بالشكل اللائق بالصحفيين .