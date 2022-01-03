مفتي الجمهورية لنواب الشيوخ: الجماعة الإرهابية تسعى لتشويه صورة رجال الدين

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر، مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، في اجتماعها اليوم، الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها، وذلك بحضور فضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام .

وأكد مفتي الجمهورية أن استخدام الوسائل الطبية لمنع الحمل لمواجهة الزيادة السكانية حلال ولا يحدث آي ضرر بالأسرة ولا المرأة، مضيفا: "يجب الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة لان بعض الأسر لا تعتني بالاطفال بعد انجابها وهذا ظلم حقيقي".