شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الثقافة والإعلام بالشيوخ تقف دقيقة حدادا لتأبين الراحل إبراهيم حجازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، على الوقوف دقيقة حدادا وقراءة الفاتحة لتأبين الكاتب الصحفى والنائب إبراهيم حجازى عضو مجلس الشيوخ، والذى وافته المنية صباح اليوم .

وقال الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ: فقدنا اليوم رمزا وطنيا مخلصا ونقابيا كبيرا ورجل وطني شجاع .

واستطرد "مسلم"، قائلا: كلنا تابعنا مقالات وآراء الكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم حجازى سواء عبر البرامج الحوارية أو فى مقالاته بجريدة الأهرام .

وأشار النائب الدكتور محمود مسلم، إلي أن النائب والكاتب الصحفى إبراهيم حجازى أشاع النور فى وقت خيم الظلام فى مصر، وقال: ننعيه اليوم ولكن لن ننسى مواقفة وإرائه الوطنية المخلصة .