تأجيل حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية حدادًا على "حجازي" و"فوده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلنت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين المشرف العام على جوائز الصحافة المصرية، تأجيل حفل توزيع الجوائز للفائزين لعامي 2020، و2021 الذي كان مقررًا له الأربعاء الموافق 5 يناير حدادًا على رحيل قامتين صحفيتين، وهما الأستاذين إبراهيم حجازي رئيس تحرير الأهرام الرياضي الأسبق وعضو مجلس ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق لأكثر من 24 عامًا، والكاتب الصحفي الكبير محمد فودة، رئيس تحرير المساء وحريتي الأسبق الذي وافته المنيه أول أمس.

وأكدت "النجار" أن اللجنة المشرفة على المسابقة أنهت كافة تجهيزات الحفل، وكان مقررًا تكريم فقيدي الصحافة واهدائهما درع رواد المهنة تقديرًا لتاريخهما المهني والنقابي الكبير.

وأشارت المشرف العام على الجائزة إلى أنه بالعودة لنقيب الصحفيين ضياء رشوان تقرر تأجيل الحفل إلى شهر فبراير المقبل ليخرج بالشكل اللائق بالصحفيين.