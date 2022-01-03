الصحة: وصول أول دفعة من دواء كورونا نهاية يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك تغيّر في آلية واستراتيجية التعامل مع فيروس كورونا، لاسيما من حيث التعامل مع الأدوية التى كانت تؤخذ عن طريق الحقن، إلى الأدوية التي تؤخذ عن طريق الأقراص، وهناك عقارين ضد الفيروسات وحصلا على موافقة الاستخدام الطارئ من هيئة الأدوية الأمريكية، وهيئة الدواء الأوروبية.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن مصر تعاقدت على استيراد دواء كورونا من خلال الشركة لتوفير العلاج لـ20 ألف مريض كمرحلة أولى، ويصل خلال الأسبوع الأخير لشهر يناير، متابعًا: "هذا العقار لا يغني عن لقاح كورونا، وهناك عقار تابع لشركة ميرك الأمريكية انتهت من تصنيع الدواء محلية وحصل على موافقة هيئة الدواء، وهذا الدواء يمنع دخول المتشفيات ويقلل معدلات الوفيات، ولكنه لا علاقة له بالوقاية أو أن يكون بديلًا عن اللقاح".

وأوضح عبدالغفار، أن الأدوية الجديدة لكورونا، أثبتت التجارب أن تأثيرها عالي جدًا في منع دخول المستشفيات في حالة الإصابة بالفيروس، متابعًا: "هناك عقار من إنتاج شركة أسترازينيكا وتعاقدت مصر عليه من خلال هيئة الشراء لتوفير علاج لـ50 ألف شخص، ومتوقع أن يصل في نهاية يناير".