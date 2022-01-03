يتحدث سبع لغات.. من هو الخبير النفطي الكويتي الذي عُين أميناً عاماً لـ “أوبك”؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يناير 2022 06:05 مساءً - منذ 44 دقيقة

انتُخب اليوم الاثنين، الأكاديمي الكويتي هيثم الغيص أميناً عاماً لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ. ف. ب).

كشف مصدرٌ مطلع في المنظمة العالمية المصدرة للنفط، بأنّها صوتت لصالح تعيين المرشح الكويتي هيثم الغيص كأمين عام جديد لـ “أوبك” التي يمتلك أعضاؤها أكثر من 81% من الاحتياطي العالمي للنفط.

وعيّن وزراء الدول المنخرطة في “أوبك” الغيص أميناً عاماً للمنظمة خلال مؤتمر خاص عُقد عبر تقنية الفيديو اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن يتولّى الغيص منصب الأمين العام لـ “أوبك” اعتباراً من شهر آب / أغسطس من العالم الحالي، وذلك وفقاً لما أفاد به مصدرٌ من أوبك لوكالة “تاس” الروسية.

وصرّح المصدر للوكالة الروسية بأنّ: “الجميع صوت لصالح هيثم الغيص الذي سيحل محل النيجيري محمد باركيندو، الذي كان في هذا المنصب منذ العام 2016، وتنتهي ولاية باركيندو في يوليو 2022″، مضيفاً: “لقد ترأس الغيص وفد الكويت إلى (أوبك) من 2017 إلى 2021”.

وبحسب ما ينص عليه ميثاق منظمة “أوبك”، يتم انتخاب الأمين العام لمدة 3 سنوات، ويمكن إعادة انتخابه مرة واحدة فقط.

ويمتلك هيثم الغيص خبرة واسعة في العمل النفطي وكذلك في عمل وزارة الخارجية الكويتية، في العام 1990 تخرج من جامعة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا بدرجة في العلوم السياسي.

يجيد هيثم الغيص ست لغات بطلاقة، بما في ذلك العربية والإنجليزية والألمانية والبرتغالية والإسبانية والفرنسية، ويتحدث أيضا الصينية.