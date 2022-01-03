انت الان تتابع خبر كورونا بالأرقام.. ارتفاع الإصابات في دول عدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبينما يواصل المتحور أوميكرون التفشي بسرعة سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا في أعداد الإصابات، في حين حثت الكويت مواطنيها على مغادرة أوروبا.

ويحصي موقع ورلد ميتر المتخصص في رصد كل الإحصاءات المتعلقة بالفيروس التاجي، فقد سجل العالم حتى الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش 290 مليونا و680 ألفا و259 إصابة، في حين بلغت أعداد الوفيات 5 ملايين و461 ألفا و855 وفاة.



وتتصدر الولايات المتحدة أعداد المصابين بـ56 مليونا و142 ألفا و175 مصابا، فيما بلغ عدد المتوفين فيها أكثر من 847 ألفا.

وأمس الأحد، قال كبير مستشاري مكافحة الأوبئة في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي إن بلاده تشهد "ارتفاعا شبه عمودي" في عدد الإصابات، مشيرا إلى معدلات استشفاء أقل بكثير.

وقال الخبير "نحن بالتأكيد في خضم ارتفاع حاد للغاية في الحالات"، واصفا معدل الإصابة المتصاعد بأنه "غير مسبوق" مع معدل 400 ألف إصابة جديدة في اليوم.



لكن فاوتشي قال إن تجربة جنوب أفريقيا تعطي بعض الأمل، إذ انحسرت هناك الموجة الوبائية لأوميكرون بسرعة انتشارها نفسها تقريبا.

وأوضح أن أوميكرون أقل شدة من المتحورات السابقة، وأن معدلات الوفيات في الولايات المتحدة أقل بكثير في الأسابيع الأخيرة مما كانت عليه خلال الموجات الأخرى.

وفي فرنسا، توقع وزير الصحة أوليفييه فيران استمرار ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف الوزير الفرنسي أن "شهر كانون الثاني الحالي سيكون الأصعب على المستشفيات"، موضحا أن "الحالات المصابة بمتغير دلتا تملأ أسرّة العناية المركزة، أما متحور أوميكرون فيملأ الأسرّة التقليدية".

وأعلنت الحكومة الفرنسية أمس الأحد تخفيف قواعد عزل المصابين بكوفيد-19 ومخالطيهم في البلاد اعتبارا من اليوم الاثنين للملقحين بالكامل، في خطوة ترمي للحفاظ على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

وسيتعين على الأشخاص المصابين الذين تلقوا اللقاح بالكامل عزل أنفسهم لمدة 7 بدلا من 10 أيام، بغض النظر عن المتحور المصابين به، ويمكن خفض هذه الفترة إلى 5 أيام إذا ما ثبت مخبريا خلوهم من الفيروس، ولن يفرض الحجر الصحي على المخالطين الحاصلين على اللقاح بالكامل.

أما في هولندا فقد شهدت العاصمة أمستردام احتجاجات عنيفة ضد سياسات الحكومة بشأن فرض اللقاح والقيود.

وفي ألمانيا، أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض اليوم أن المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة في البلاد سجل ارتفاعا لليوم الخامس على التوالي.

وأوضح المعهد أن معدل الإصابات الجديدة لكل 100 ألف نسمة خلال 7 أيام وصل صباح اليوم إلى 232.4 مقابل 222.7 أمس الأحد.

وسجلت مكاتب الصحة في ألمانيا في غضون 24 ساعة 18 ألفا و518 إصابة جديدة، مقابل 13 ألفا و908 إصابات جديدة يوم الاثنين الماضي.

وبسبب ارتفاع الإصابات المسجلة بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا حثت السفارات الكويتية في دول أوروبية المواطنين الكويتيين على العودة إلى بلدهم.

وأصدرت سفارات الكويت في كل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وأوكرانيا وإيطاليا بيانات طالبت المواطنين فيها بالعودة للكويت حفاظا على سلامتهم في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة.

وكانت سفارة الكويت لدى المملكة المتحدة دعت أمس المواطنين الكويتيين إلى مغادرة بريطانيا والعودة للكويت، نظرا للارتفاع الكبير وغير المسبوق في أعداد الإصابات بالمتحور أوميكرون.

وفي الهند، بدأت السلطات الصحية الهندية اليوم الاثنين تطعيم الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما ضد فيروس كورونا، حيث تكثف جهود التطعيم، وسط زيادة عدد الإصابات بشكل حاد في عدد من المدن.

وقال مسؤولون في وزارة الصحة إن عددا كبيرا من المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى تستخدم كمراكز تطعيم، كما تم إعطاء جرعات من لقاح كوفاكسين المطور محليا في هذا الجهد.