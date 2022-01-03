"الأعلى للآثار": تكليف قطاع المشروعات ببدء ترميم المنزل الأثري المنهار بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تفقد مبروك البدري، مدير عام آثار الوجه البحري وسيناء بالمجلس الأعلى للآثار، اليوم الإثنين، على رأس لجنة أثرية هندسية، دروة السطح الخاصة بمنزل عثمان طبق الأثري بمدينة رشيد في محافظة البحيرة، عقب الانهيار الجزئي الذي حدث له.

وأوضح الدكتور أبو بكر أحمد عبد الله، نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أنه تم تكليف قطاع المشروعات بالتدخل بشكل فوري لدرء المخاطر واتخاذ كل الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لحماية والحفاظ على مبنى المنزل والمنطقة المحيطة والبدء الفوري في الأعمال الهندسية والترميم.

وقامت وحدة الحرف الأثرية بالمجلس بأعمال صلب المبنى وعمل حاجز أمني من الخشب والصدات المعدنية في الطريق بالتنسيق مع وحدة مرور رشيد، تمهيداً للبدء الفوري في أعمال الترميم والصيانة.

وأشار عبد الله إلى أن المعاينة المبدئية تشير إلى أن سبب الانهيار قد يكون ناتجاً عن سوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية، علماً بأنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية للتدخل السريع حال تعرض أي أثر للضرر.

وتقوم اللجنة الأثرية الهندسية الآن بإعداد تقرير مفصل بالواقعة وعرضه على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في اجتماعها القادم لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا الأمر.​