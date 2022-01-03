إحالة وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية وآخرين للمحاكمة التأديبية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

قررت هيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، إحالة وكيل وزارة الصحة ومسؤولين آخرين بمديرية الشئون الصحية إلى المحكمة التأديبية بسبب التقصير في العمل الذي من شأنه المساس بحقوق الدولة المالية.

شمل قرار الإحالة كل من "سعيد.م.س"، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، و"محمد.ع.أ"، عضو ادارة المشتريات، و"مدحت.ا.م"، باحث قانوني، و"محمد.ح.م"، مدير إدارة التموين الطبى، و"غادة.ع.ع"، مشرف إدارة التخطيط والمتابعة، و"جمال.م.ح"، مدير إدارة التفتيش المالي.

ووفقا لتحقيقات النيابة في القضية التي حملت رقم 1754 لسنة 2021 وباشرها المستشار كريم الرفاعي رئيس نيابة الصحة، فإن المذكورين لم يتخذوا الإجراءات اللازمة حيال استكمال وإنهاء الإجراءات الخاصة بعملية رفع كفاءة قسم الاستقبال والطوارئ وجزء من السطح أعلى قسم الحروق بمستشفى رأس التين العام والصادر بشأنها موافقة السلطة المختصة في 9 ديسمبر الماضي.

أضافت التحقيقات، أن المذكورين لم يقوموا بالبت في طلب تأجيل باقي الأعمال المتبقية للعملية وعدم البت في موقف العملية بالرغم من علمه بموضوع العملية مما ترتب عليه عدم تنفيذ كامل الأعمال محل العملية، وتجميد موقف العملية حتى تاريخه.

كشفت التحقيقات أن وكيل الوزارة تراخى في اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة حيال اعتماد مستندات صرف قيمة المستخلص الجاري الصادر لصالح شركة المقاولات بقيمة الأعمال المنفذة بعملية رفع كفاءة قسم الاستقبال والطوارئ وجزء من السطح أعلى قسم الحروق بمستشفى رأس التين العام.

أضافت التحقيقات، إلى أن ما سبق من شأنه تحميل جهة عمله قيمة فوائد التأخير عن الفترة بين تاريخ تقديم المستندات الرسمية بالمبلغ المطلوب حتى تاريخ الصرف والتي تقدر بسعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي وقت المحاسبة.