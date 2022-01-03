هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر خلال التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال التعاملات، وخسر الجرام 9 جنيهات من قيمته، مقارنة بمستواه أمس، وفقا لقول هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من اقتراب أعياد الميلاد.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

وتوقع ميلاد، أن تتحرك مبيعات محلات الذهب مع إجازة الفصل الدراسي الأول، مشيرا إلى أن أغلب المستهلكين مشغولون بامتحانات النصف الأول من الدراسة.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 528 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 679 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 792 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 905 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 6336 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا سجل خلال تعاملات اليوم الاثنين، إلى نحو 1810 دولارات للأوقية، بانخفاض قدره 1.1%، في الساعة 3:50 عصرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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