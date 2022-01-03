تعود لعصر بُناة الأهرامات.. تعرّف على قصة "مقابر فريزر" المهجورة في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

تتميز محافظة المنيا، بالعديد من المواقع الأثرية المهمة، التي تحكي تاريخ عصور مختلفة، بداية من الفرعونية، مرورًا بالرومانية، والقبطية، حتى الإسلامية؛ ما جعلها مقصدًا هامًا للسياح والزائرين.

من بين المناطق الأثرية التي تتميز بها محافظة المنيا، منطقة مقابر فريزر الأثرية، والتي تقع داخل منطقة طهنا الجبل، على بعد حوالي 8 كم إلى الشمال الشرقي من مدينة المنيا عن طريق عبور كوبري النيل والسير شمالا بطريق قرية الشرفا والاتجاه إلى الشرق من قرية الحوارتة.

الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، إن مقابر فريزر ترجع إلى عصر الدولة القديمة من أواخر الأسرة الرابعة ( 2600 ق.م)، (عصر بناة الأهرام وتحديدا عصر الملك منكاو رع ) وحتى بداية الأسرة السادسة ( 2420 ق .م ) تقريبا.

أوضح الأزهري، أن المنطقة تضم مجموعة من المقابر لعائلة من كهنة المعبود (حتحور) التي ارتبطت بالمدينة القديمة (راينت) أو (أكورس) على بعد 2 كم شمالاً وهي (طهنا الجبل) حاليًا، وأن هذه المقابر تؤرخ لفترة مهمة في تاريخ مصر القديم، التي شهدت تطورات هامة في الحياة الاجتماعية والدينية والسياسية.

ترجع تسمية هذه الجبانة باسم مقابر فريزر نسبة إلى مكتشفها (جورج فريزر) ( 1866 م - 1923 م ) الذي أجرى حفائره بها في الفترة من 1889 م إلى 1893 م، إذ قام بتسجيل حوالي 14 مقبرة تحتوي على تماثيل من الحجر الجيري (الذي لا يوجد مثله إلا بمنطقة بني حسن) ومنحوت عليها كتابات من الدولة القديمة.

من ضمن المقابر المتواجدة داخل المنطقة الأثرية، مقبرة (ان كاعنخ) وهو من الرجال البارزين في تلك الأيام، وشغل وظيفة المشرف على القصر والرئيس للمدن الجديدة ورئيس كهنة حتحور الخاصة بطهنا الجبل، وعاش أيام الملك (أوسر كاف) أي إبان الأسرة الخامسة 2750 ق.م.

تأخذ تلك المقابر شكل المصطبة، وحجرة القرابين الصغيرة الطويلة تحتوى على تماثيل له ولأسرته ونصوص، كما يوجد بها مقبرة أخرى غير معدة للزيارة لوجود صخور كبيرة تسد الباب كما أنها في حاجة إلى ترميم، كما جرى نحت أغلب هذه المقابر على هيئة المصاطب الصخرية التي نحتت في كتلة منفصلة عن الهضبة بواجهة غربية وممران جانبيان وممر شرقي يمثل المقصورة التي نحت بجدارها الغربي بابان وهميان خلفهما بئران أو أكثر في كتلة المصطبة المنفصلة يؤدى كل منهما إلى حجرة دفن غير منقوشة.

تجدر الإشارة إلى أن الصور المرفقة بالموضوع نقلًا عن "Sherif Photos & Designs" وذلك عقب موافقتهم على الاستعانة بالصور ونشرها.